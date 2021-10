Bottaro: "La prossima estate andremo a mare scendendo dall'acquario della Villa Comunale!"

Social Video 2 minuti Proseguono i lavori di ripascimento del litorale tranese

Proseguono i lavori, quasi quotidianamente, per realizzare quella che secondo il Sindaco si presenterà l'estate prossima come "una costa diversa per la città", sul tratto del lungomare che va dalla Villa comunale allo Scoglio di Frisio.Sono lavori che innanzitutto sono di messa in sicurezza ma che anche consentiranno di rendere balneabile un bellissimo tratto di costa che non era fruibile."Sarà un nuovo modo di intendere il mare: immaginate - dice il sindaco - che potremo andare a mare scendendo dalla Villa Comunale, accedendo direttamente dall'acquario.Fare come avveniva a Trani più di ottant'anni fa, anzi, ancora con questi lavori sarà ancora più agevole di un tempo".Ai dubbi circa il canalone che si riversa che nell'area interessata il sindaco risponde con evidente ottimismo: "Questo è un primo step Nel senso che stiamo già lavorando su un progetto, per farcelo finanziare, che prevede all'interno del canalone una serie di vasche di trattamento delle acque meteoriche attraverso le quali verranno riversate in mare acque assolutamente e quindi balneabili".L'auspicio del sindaco con questi lavori è dunque che dalla prossima estate quello che noi chiamiamo" canalone" di acque inquinate possa diventare un nuovo bel lido dove fare il bagno.