Breve black out in piazza Plebiscito e via San Giorgio

Black out della pubblica illuminazione all'imbrunire in tutta l'area che comprende piazza Plebiscito, la villa comunale e via San Giorgio: per la durata di circa un'ora non si sono accesi i lampioni dell'impianto che interessa la piazza su cui si affaccia la sede della stessa Amet, il carcere femminile e la villa comunale, e sono rimasti spenti anche quelli che illuminano tutta via San Giorgio fino a via Mario Pagano.Il black out ha riguardato, come abbiamo detto, solo l'illuminazione pubblica, mentre nelle abitazioni private l'energia elettrica è stata regolarmente distribuita. L'illuminazione della piazza è tornata regolare intorno alle 18.15.