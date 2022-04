Buio sui canali TV: nessun problema, basta risintonizzare, ecco le istruzioni

È in corso il riposizionamento delle frequenze per il passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione

Da giovedì scorso sono cambiate le frequenze delle emittenti televisive in diversi Comuni della e provincia di Foggia e in alcuni della provincia Barletta-Andria-Trani.Pertanto con il rilascio della banda 700 e la redistribuzione delle frequenze tra le emittenti radiotelevisive bisognerà risintonizzare i canali televisivi per poter agganciare le nuove frequenze e continuare a vedere tutti i programmi.Si tratta di un'operazione piuttosto semplice. Basta selezionare dal telecomando del televisore o del decoder il tasto "menu" e dalla lista scegliere "impostazioni" o "canali" e infine la sintonizzazione automatica o la ricerca automatica con modalità di sintonia DTV (digitale terrestre).Il riposizionamento delle frequenze (Refarming) è una delle attività del Ministero dello Sviluppo Economico collegate al passaggio alla nuova tecnologia di trasmissione DVB-T2: un segnale ottimizzato per un'esperienza audio-video di qualità superiore.Basterà semplicemente risintonizzare i canali se il tuo televisore dovesse avere problemi di ricezione