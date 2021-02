Buoni spesa, la prossima settimana nuovo avviso con procedura telematica

residenza nel Comune di Trani prima dell'inizio dell'emergenza Covid-19, precisamente già residenti alla data del 08.03.2020;

Facendo seguito alla conclusione dell'avviso Buoni Spesa di dicembre 2020, attraverso cui è stato erogato l'importo di 194.380,52 euro in favore di 645 nuclei familiari, l'Amministrazione Comunale è in procinto di pubblicare un nuovo avviso per erogare la restante somma di 235.613,68 euro. Nel corso della prossima settimana sarà possibile presentare domanda per i buoni spesa, compilando il modello esclusivamente on line che sarà reso disponibile su piattaforma dedicata sul sito istituzionale della Città di Trani (sezione Avvisi).I requisiti d'accesso saranno i seguenti:ll nucleo familiare dovrà essere in possesso al 31 dicembre 2020 di un patrimonio mobiliare non superiore a 3.500,00 per un componente; 5.000,00 per due componenti; 7.000,00 per tre componenti; 9.000,00 per quattro componenti; 10.000,00 per cinque o più componenti.Saranno esclusi dal beneficio i nuclei familiari che hanno già ricevuto buoni spesa tramite l'avviso di dicembre 2020 e quanti percepiscono il reddito di cittadinanza o RED, al netto del contributo mensile ricevuto. Si evidenzia che ai fini dell'attribuzione dei buoni spesa non si terrà conto della misura REM. Nell'istanza dovrà essere riportata con completezza e veridicità la situazione economica del richiedente, del suo nucleo familiare e degli importi percepiti RED e RdC. Tutti i campi previsti dalla modulistica on line dovranno essere compilati nell'intera parte, indicando valore 0 (zero) qualora il requisito non sia posseduto.L'Amministrazione ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Altre modalità, non previste dal disciplinare comporteranno l'esclusione dal beneficio. L'ammissione comporta l'erogazione dei buoni spesa in formato digitale con assegnazione sulla tessera sanitaria/codice fiscale del beneficiario individuato dall'Ente.Non sarà possibile richiedere telefonicamente la compilazione della domanda, non saranno distribuiti modelli cartacei e non sarà consentita la consegna di cartaceo al protocollo del Comune. Tutta la procedura avverrà telematicamente.Contestualmente saranno riaperti i termini per gli esercizi commerciali che svolgono sul territorio comunale la vendita di generi alimentari e di prima necessità per l'igiene della persona e dell'ambiente, che vorranno manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nell'elenco già operativo, candidandosi sulla apposita piattaforma che sarà raggiungibile nel corso della prossima settimana su piattaforma dedicata sul sito istituzionale della Città di Trani (sezione Avvisi). Non saranno accettate candidature pervenute in modalità differente da quella telematica. Gli esercenti che hanno proceduto all'iscrizione nel mese di dicembre 2020, risulteranno confermati d'ufficio nell'elenco.