Cade la sbarra del passaggio a livello: disagi per la circolazione

3 foto Passaggio a livello via De Robertis

Disagi per automobilisti e pedoni nel pomeriggio di oggi a Trani in via De Robertis. Come accaduto già in passato, intorno alle ore 17, è caduta la sbarra del passaggio a livello per fortuna senza conseguenze su passanti o automobili. Ancora non si sa se a colpirla, e di conseguenza a farla cadere, sia stato un mezzo. Sul posto la Polizia locale per i dovuti controlli e la gestione del traffico.