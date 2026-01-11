Via Olanda Trani
Cade un’altro albero a Trani in via Olanda

A dicembre un’altro nella stessa zona era caduto su un’auto parcheggiata

Trani - domenica 11 gennaio 2026 21.31
Era già successo il 04 dicembre un grosso pino era caduto su un'auto parcheggiata poco prima che arrivasse una famiglia, anche lì si sfioró la tragedia con la macchina che rimase schiacciata dall'albero.

Stasera il bis sempre in via Olanda, zona a ridosso di via Superga: stessa strada stesso problema. Sul posto la Polizia Locale. I residenti sono esasperati, le loro richieste di messa in sicurezza dell'area ancora una volta disattese ed ancora una volta "qualcuno si è miracolosamente salvato"
