Cadono calcinacci, area circoscritta e intervento dei Vigili del Fuoco in corso Italia

Era transennato già da qualche ora l'angolo fra corso Italia e via Postumia, a causa della caduta di calcinacci dal palazzo sovrastante: in serata, però, è stato evidentemente necessario l'intervento dei vigili del Fuoco, oltre che della Polizia Locale per circoscrivere l'area e metterla in sicurezza.Per la precisione si tratta di caduta di calcinacci da alcuni balconi in corrispondenza con l'angolo sui portici di corso Italia, che pare abbiano continuato a causare pericolo tanto da richiedere un intervento più particolare per la messa in sicurezza. Traffico rallentato su quell'importante arteria viaria cittadina con relativi disagi.