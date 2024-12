Caduti pezzi di rivestimento dal palazzo dell'Oviesse, tratto di via Calatafimi chiuso al traffico

Powered by

È intervenuta la Polizia Locale dopo la caduta di pezzi di rivestimento dal palazzo dell'Oviesse per verificare la situazione e chiudere al traffico il tratto di strada che collega via delle Crociate a via Aldo Moro: indispensabile garantire la sicurezza dei passanti e degli automobilisti viste anche le forti raffiche di vento del pomeriggio, nonostante i possibili disagi al traffico a causa dello shopping prefestivo di queste ore. Sul posto anche la Polizia di Stato.