Caffè Corsaro, stasera l'inaugurazione della Biblioteca dell’Innovazione e Antimafia  Sociale

Questa sera, a partire dalle ore 19 presso il Caffè Corsaro di Trani, giardino ex ospedaletto, ci sarà la presentazione della Biblioteca dell'Innovazione e Antimafia Sociale, una piccola biblioteca di quartiere dedicata ai temi dell'innovazione sociale e culturale e Bill – Biblioteca della Legalità. La biblioteca verrà allestita negli spazi del centro culturale giovanile di via Nigrò, 18 con l'obiettivo di favorire la diffusione della lettura, come strumento per promuovere i valori della giustizia e della responsabilità tra le giovani generazioni.Per l'occasione Francesco Minervini donerà alla biblioteca il suo libro Oltre Capaci – Rocco Dicillo, agente scorta al fianco di Falcone che presenterà durante la serata. A seguire nel cinema di comunità Porta Nova ci sarà la proiezione del film Letizia Battaglia – Shooting The Mafia, un ritratto agrodolce della prima fotoreporter italiana nella Palermo delle stragi.