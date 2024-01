Caffè è l’albero di Confesercenti Bat piantato in Tanzania

Si chiama Caffè, abita in Tanzania e fa parte della Foresta creata da Confesercenti.La piantumazione dell'albero è stata voluta dalla Confesercenti Provinciale BAT che provvederà anche a custodirlo nel tempo.Un progetto "Foresta Confesercenti" organizzato in collaborazione con Treedom S.r.l. Società Benefit specializzata nella piantumazione e cura degli alberi e nel realizzare progetti di sensibilizzazione agroforestali ed ecosistemi sostenibili.Con la "Foresta Confesercenti, attualmente composta da 170 alberi piantati in Camerun, Colombia, Ecuador e Kenya la Confederazione intende promuovere una vasta azione di sensibilizzazione verso la green economy del mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un decisivo contributo al Pil e all'occupazione italiana."Una iniziativa interessante, dichiara il direttore della Confesercenti Provinciale BAT, Mario Landriscina, finalizzata ad indirizzare la crescita delle imprese verso uno sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento delle organizzazioni territoriali, e a promuovere presso gli associati le proposte di buone pratiche ambientali e di sviluppo sostenibile incrociando una sensibilità crescente dei consumatori verso l'approccio green e circolare dei consumi".In particolare la "Foresta Confesercenti" mira a realizzare progetti di forestazione tramite la piantumazione di nuovi alberi in coerenza con la biodiversità dei diversi territori.La Confesercenti nazionale ha provveduto ad intestare un albero a ciascuna sede territoriale e alle principali Federazioni di categoria come punto di partenza intorno a cui costruire una area di forestazione più ampia alimentata volontariamente dalle sedi provinciali e regionali della Confederazione e dalle Federazioni di categoria da una parte e dai singoli Associati dall'altra.Confesercenti Prov.le BAT segue costantemente la crescita di Caffè (nome scientifico Coffea Arabica).