Cambio alla presidenza della V commissione consiliare, Luca Morollo succede a Lia Parente

Cambio alla presidenza della V commissione consiliare. Luca Morollo (segretario di Sinistra Italiana Trani) succede a Lia Parente, che ha deciso di lasciare la carica a causa di nuovi e sopraggiunti impegni lavorativi. Morollo è dunque il nuovo presidente della commissione che si occupa di pubblica istruzione, cultura, biblioteca, marketing territoriale, turismo città slow, sport, informazione e pubbliche relazioni, politiche giovanili, rapporti con le associazioni e terzo settore, servizi sociali e ufficio di piano.Il passaggio di testimone si è consumato in un clima di assoluta cordialità. "Ho svolto il mio incarico – commenta Lia Parente - con passione ed entusiasmo, trasferendo nell'attività della commissione impegno e competenze che derivavano dalla mia attività professionale, affrontando temi spesso affini. Nuovi incarichi di lavoro, collegati alla gestione psicologica della pandemia, non mi permettono di svolgere con la costanza che merita un impegno importante come la presidenza di una commissione consiliare. Sono certa che il consigliere Morollo saprà ben rappresentare tale ruolo".Luca Morollo è pronto a raccogliere l'eredità: "Ringrazio la consigliera comunale Federica Cuna ed il presidente uscente Lia Parente per la fiducia. Sono sicuro che, insieme, continueremo a portare avanti un lavoro proficuo di confronto e supporto nell'ambito dell'attività amministrativa ma anche con le realtà associative della città. I nostri prossimi impegni saranno rivolti nel portare a termine il lavoro iniziato sul regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche, per la commissione pari opportunità, ma anche sulla stesura di un protocollo contro la violenza. Ce la metteremo tutta".