Campagna Viva, a Trani volontari in piazza per diffondere le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Il 14 giugno 2012 il Parlamento Europeo, prenden­do atto del fatto che ogni anno oltre 400.000 persone in Europa sono colpite da arresto cardiaco improvvi­so, e che molte di queste potrebbero essere salvate da tempestivi interventi di soccorso, ha invitato gli Stati Membri a istituire una Settimana di sensibilizzazione dedicata all'arresto cardiaco, con lo scopo di migliora­re la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare.Anche questo anno in collaborazione con la società Scientifica I.R.C. e le associazioni di Volontariato GIFESA e OER, organizzano UNA giornata sul tema della Rianimazione Cardio Polmonare, considerando che la sopravvivenza di molte per­sone colpite, apparentemente sane, dipende dalla rianimazione cardiopolmonare (RCP) eseguita dagli astanti presenti e da una defibrillazione tempestiva, e che un intervento entro 3-4 minuti può aumen­tare di oltre il 50% le possibilità di sopravvivenza e ridurre il tempo dell'ospedalizzazione.Viva! È una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP). Attraverso varie iniziative locali e nazionali, i volontari di Viva! vogliono far conoscere al maggior numero di persone possibile cos'è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito: manovre semplici e sicure che ognuno di noi può imparare ed eseguire anche se non è un professionista della salute.In riferimento a tutto ciò il giorno domenica 17 ottobre in piazza Quercia a Trani dalle ore 09:00 alle ore 13:00 si svolgerà la campagna "VIVA" edizione 2021. Durante l'evento, oltre a trattare gli argomenti afferenti l'Arresto Cardiaco, verranno effettuate in presenza dai volontari presenti, dal vivo le importanti manovre salvavita.