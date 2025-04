Campionati Internazionali dei giochi matematici: studentessa dell'Istituto Comprensivo Rbpd conquista la finale

Greta Lotti, giovane talento matematico che frequenta la prima media dell'Istituto Comprensivo Rbpd di Trani, si è distinta brillantemente nella fase semifinale dei Campionati internazionali della matematica, classificandosi al primo posto nella classifica relativa alla sede di Foggia (categoria C1).Ora Greta rappresenterà con orgoglio l'Istituto nella fase finale della competizione che si terrà il giorno 10 maggio 2025, all'interno della prestigiosa cornice dell'Università Bocconi di Milano.La competizione, giunta alla sua 32a edizione e organizzata dall'università Bocconi di Milano, rappresenta una delle più autorevoli gare nel campo della logica, del problem solving e del pensiero matematico, volta a valorizzare le eccellenze matematiche tra gli studenti italiani e internazionali.La qualificazione alla fase finale nazionale rappresenta un prestigioso riconoscimento per l'intero istituto e testimonia la qualità del lavoro svolto con dedizione da alunni e docenti. La partecipazione dell'istituto a questa competizione è frutto della visione educativa del Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cassanelli, che ha sempre promosso con convinzione iniziative capaci di coniugare apprendimento e passione, riconoscendo ai giochi matematici un grande valore formativo.L'intera comunità si congratula con Greta, così come con tutti gli alunni della scuola che hanno partecipato a questi prestigiosi Campionati, e formula il proprio "in bocca al lupo" alla finalista per la fase conclusiva della competizione.