Caos trasporti De Sanctis, la preside: «Inerzia e disinteresse da parte degli enti preposti»

A tre giorni dall'inizio delle lezioni non è stato garantito il servizio agli studenti dislocati alla ex Lum

Social Video 3 minuti Caos trasporti al De Sanctis, parla la preside Grazia Ruggiero

«È con profondo rammarico che oggi, a tre giorni dall'inizio delle lezioni, non è stato garantito alcun servizio di trasporto presso la sede succursale ex Lum». Così la dirigente scolastica del liceo De Sanctis di Trani Grazia Ruggiero interviene in un video messaggio chiarendo la posizione della scuola dopo le continue lamentele da parte di genitori e alunni sulla mancata attivazione del servizio di trasporto scolastico. Una problematica su cui la dirigente si è mossa già da tempo ma a cui ad oggi non è stata ancora trovata una soluzione. In particolar modo la dirigente punta il dito contro il silenzio degli enti preposti che hanno mostrato «inerzia e disinteresse» e che problematica è finita sul banco del Prefetto prima di procedere in ulteriori sedi.