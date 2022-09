Caos trasporti De Sanctis, Laurora: «Grosso errore di programmazione»

Social Video 3 minuti Trasporti al De Sanctis, intervento del consigliere Laurora

«La mancata risoluzione del problema del trasporto pubblico a servizio del liceo è censurabile. Da consigliere provinciale ho tentato di fornire il mio contributo»: sono le parole di Tommaso Laurora che interviene dopo la polemica sull'assenza di trasporti alla succursale ex Lum: «Stamattina sono in Regione Puglia, con l'Assessora Maurodinoia per darvi i dettagli della soluzione che, mi auguro, arrivi quanto più celermente possibile. Spero a brevissimo di darvi ulteriori notizie, ancor più confortanti di quelle contenute nel video. I ragazzi sono il nostro futuro e vanno sostenuti e supportati, sempre».