Capo Colonna: riparata la ringhiera sul mare sfondata questa notte a Trani

Non sono passate nemmeno 12 ore che già stamani la ringhiera di affaccio di Capo Colonna, sfondata da un'auto stanotte poi allontanatasi velocemente: "… è stata riparata a tempo di record", scrive Fabrizio Ferrante sui socialringraziando "gli uffici per la disponibilità e l'attaccamento al bene comune che si vede anche dalle piccole cose".Dopo essere venuta a conoscenza dell'episodio ed aver preso atto del danno, l'Amministrazione, data la situazione, si è subito adoperata per mettere in sicurezza la zona interessata ed avviare la riparazione.Qualcuno si è lamentato dello scarso ancoraggio delle ringhiere che, al contrario, considerato il forte impatto hanno retto bene evitando al mezzo, forse un SUV, di precipitare con probabili peggiori conseguenze. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili, sono in visione le immagini delle telecamere di zona.