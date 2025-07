Cappuccio Collective Smooth: lo Smooth Jazz internazionale al Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Domenica 20 luglio alle ore 21:00, (porta ore 20:30), al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, (BT), una serata dedicata alle atmosfere dello Smooth Jazz degli Anni '70 e '80 con il "Cappuccio Collective Smooth. Special Guest Mark Sherman, Ramon Montagner & Dario Deidda" che reinterpreta i brani di quel periodo in chiave moderna. Un concerto in cui il jazz si contamina con gli altri generi musicali, (compreso la disco music), attirando anche l'interesse delle generazioni più giovani.Il collettivo, fondato da tre musicisti campani di grande esperienza, è composto da Mimmo Cappuccio, chitarrista e produttore artistico, Annina Galiano, cantante versatile ed interprete raffinata con alle spalle collaborazioni con numerosi artisti italiani e internazionali, e Cristina Massaro, pianista e tastierista dal tocco elegante, attiva da anni tra jazz, musica brasiliana e fusion. Completa la band del Cappuccio Collective Smooth la percussionista Alessia Migliore, in arte Ale Duke Migliore.Nel corso della loro carriera, i membri del collettivo hanno collaborato con grandi nomi della scena italiana e internazionale, tra cui Nico Rezende, Petra Magoni, il sassofonista Eric Daniel e il percussionista sudamericano Tamir Case. Per l'appuntamento del 20 luglio a Trani il Cappuccio Collective Smooth si esibirà con alcune special guest d'eccezione: Mark Sherman, vibrafonista statunitense di fama mondiale, docente alla prestigiosa Juilliard School di New York, con alle spalle collaborazioni con artisti del calibro di Peggy Lee, Wynton Marsalis, Michael Brecker, Joe Lovano, John Pizzarelli, Elvin Jones e molti altri. Il suo stile unisce tecnica impeccabile e grande calore espressivo. Ramon Montagner, batterista brasiliano considerato tra i migliori interpreti contemporanei del ritmo sudamericano applicato al jazz. Apprezzato per la sua versatilità e per la capacità di fondere groove, jazz e percussioni etniche, collabora regolarmente con artisti di rilievo in tutto il mondo.Vincitore nel 2024 del Drumeo Awards, uno dei premi più prestigiosi al mondo per la batteria. Dario Deidda, uno dei bassisti più stimati della scena jazz europea, otto volte miglior bassista italiano secondo il Jazzit Award. La sua carriera spazia dal jazz puro a progetti più pop e crossover: ha suonato con Pino Daniele, Fiorella Mannoia, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Marcus Gilmore e tanti altri. Un'occasione imperdibile per rivivere brani intramontabili come Mornin' di Al Jarreau, This Masquerade di George Benson e Sweet Love di Anita Baker, reinterpretati da artisti di altissimo livello capaci di emozionare e coinvolgere ogni generazione.I biglietti per il concerto "Cappuccio Collective Smooth. Special Guest Mark Sherman, Ramon Montagner & Dario Deidda" (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-cappuccio-collective-smooth-s-g-dario-deidda/263575Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 . Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.htmlInfo Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it