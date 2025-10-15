Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano

Un gesto di coraggio e senso del dovere che onora la città di Trani: il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Pasquadibisceglie, 43 anni, originario della Città e in servizio alla stazione di Sant'Urbano (Padova), ha salvato la vita a un anziano di 91 anni caduto lungo la strada a Sant'Elena, nel Padovano. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 ottobre, mentre Pasquadibisceglie, fuori servizio, percorreva la strada che collega Villa Estense a Sant'Elena. Notando un uomo disteso a terra vicino a un incrocio, si è subito fermato, ha parcheggiato l'auto in sicurezza ed è corso a verificare la situazione.L'anziano, cosciente ma disorientato, aveva riportato una ferita sanguinante al ginocchio e lamentava dolore a una spalla. Informato che l'uomo era in terapia anticoagulante, il vicebrigadiere tranese ha immediatamente tamponato la ferita, riuscendo a bloccare l'emorragia e a mettere in sicurezza la zona fino all'arrivo dei soccorritori del 118 e dei familiari. L'anziano è stato poi trasportato all'ospedale di Schiavonia, dove si è ripreso completamente ed è tornato a casa. Il gesto del carabiniere di Trani, immediato e decisivo , istintivo in un certo modo, testimonia come il senso del dovere, l'umanità e l'attenzione verso gli altri restino valori autentici dell'Arma anche fuori dal servizio.