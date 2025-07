Carabiniere tranese insieme al suo collega salvano la vita di un 80enne a Lucera

Due carabinieri della Compagnia di Lucera, tra cui il tranese M.L., sono stati protagonisti di un intervento tempestivo che ha salvato la vita a un uomo di 80 anni. Durante un ordinario servizio di controllo lungo la strada statale 17, i due militari hanno trovato l'anziano privo di sensi sul margine della carreggiata.Senza esitare, M.L. e il suo collega hanno subito attivato le procedure di primo soccorso, praticando un massaggio cardiaco che ha permesso di ristabilire i primi segni vitali dell'uomo. Hanno poi mantenuto stabili le condizioni del paziente fino all'arrivo del personale sanitario.L'anziano è stato trasportato d'urgenza in ospedale e, fortunatamente, è stato dimesso in serata in buone condizioni. Tornato a casa, ha voluto ringraziare personalmente i due militari, esprimendo profonda gratitudine per il loro intervento. Questo episodio ci ricorda che dietro la divisa ci sono persone come il concittadino, che con cuore e dedizione si mettono in gioco ogni giorno per salvare vite, dimostrando un'umanità profonda e un coraggio silenzioso che spesso passa inosservato.