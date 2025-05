"Carabinieri Sport e Salute": ad Andria due giornate dedicate a inclusione e benessere

Powered by

Il 24 e 25 maggio 2025 lo Sport Academy Village di Andria ospita la seconda edizione dell'evento "Carabinieri Sport e Salute", promosso dai Carabinieri della BAT con il patrocinio di "Sport e Salute". In programma attività sportive, dimostrazioni, giochi e momenti di inclusione per bambini e ragazzi, anche con disabilità. Dalle 10:30 alle 17:00, due giornate all'insegna del divertimento e della condivisione, per avvicinare i più giovani ai valori dello sport e dell'Arma.