Cari miei studenti, quanto mi mancate!

Mentre ci si attrezza in vario modo per tenere vivo e teso quel filo, seppur virtuale, che ci lega agli studenti, guardando due giorni fa un servizio televisivo che riprendeva aule vuote, festoni e cartelloni realizzati in passato per ricorrenze varie, sono stato colto da un improvviso, quanto inaspettato magone.Ma davvero, non scherzo, questo groppo in gola mi ha certificato un sentimento ed un frase ben precise (spesso offuscate dalla burocrazia, dalla consueta levataccia mattutina, dai noiosissimi monitoraggi): allora a quei "mulacchioni" voglio veramente bene, nonostante debba spesso "cazziarli" , nonostante la maggior parte non abbia molta voglia di studiare, nonostante, molti di loro, spesso, facciano prevalere la propria indole oppositiva (che e' sempre bene, nel proprio piccolo, coltivare, nella sua componente nobile: lo spirito critico che cerco sempre di stimolare in loro, perche' da grandi non si bevano quslsiasi balla verra' raccontata dal politico o dal datore di lavoro).Le audio o video lezioni, i compiti e le indicazioni sul registro elettronico, le telefonate con alcuni di loro sono fredde componenti, ferrose parvenze di contatti, rispetto al dialogo quotidiano, alla cazziata e alla battuta, ai sorrisi scambiati, alle uscite dal recinto per conoscere, imparare a districarsi nella realta', vivere la vita vera in una parola.Non me l'aspettavo quel magone, ma virus cattivo permettendo, il 4 aprile prossimo, arrestiamo il sistema del tristo pc e dell'anonimo registro elettronico e ricominciamo quella vita vera.