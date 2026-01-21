Comune di Trani - CIE
Carta d'identità, a gennaio due aperture pomeridiane straordinarie

Il 26 e il 27 dalle 15 alle 18

Trani - mercoledì 21 gennaio 2026 11.37
Il Comune di Trani informa la cittadinanza che sono state definite nuove date nel mese di gennaio per l'apertura straordinaria dell'Ufficio Anagrafe al fine di agevolare il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Per il mese di gennaio sono state previste le seguenti date:
  • Lunedì 26 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
  • Martedì 27 gennaio dalle ore 15 alle ore 18
La prenotazione potrà avvenire sulla piattaforma ministeriale "Prenotazioni CIE" all'indirizzo www.prenotazionicie.interno.gov.it.

Ulteriori aperture straordinarie per i mesi di febbraio e marzo saranno comunicate in seguito.
