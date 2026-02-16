Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo

Una ricognizione d'urgenza tra il settore Lavori Pubblici e quello Economico-Finanziario per quantificare il fabbisogno reale.

Il tema dell'edilizia scolastica a Trani si conferma un fronte caldissimo e di stretta attualità. Mentre ancora riecheggiano le polemiche relative al IV Circolo Beltrani e si moltiplicano le segnalazioni sulle carenze manutentive e impiantistiche degli altri plessi comunali, l'attenzione si sposta ora sul cantiere simbolo del Quartiere Nord: la ricostruzione della scuola elementareCon un intervento formale depositato del 15 febbraio 2026, la Consigliera Comunale di Puglia Popolare,, ha indirizzato al Sindacoe ai vertici tecnici un monito che suona come una chiamata alla responsabilità: il rischio che "problematiche impreviste" possano far naufragare il finanziamento PNRR a ridosso della scadenza definitiva.L'iniziativa della Di Meo nasce da una constatazione pragmatica: il cronoprogramma originario dell'opera, finanziata con i fondi europei, appare oggi seriamente compromesso. La scadenza delper la rendicontazione dei fondi rappresenta uno spartiacque pericoloso: senza l'ultimazione dei lavori entro quella data, il Comune di Trani rischierebbe di perdere i finanziamenti, trasformando una promessa di rinascita in un'incompiuta dal costo insostenibile per le casse comunali. In questo scenario, la Consigliera sottolinea un ulteriore fattore di rischio: l'imminente tornata elettorale di maggio. Il timore è che la naturale incertezza politica dei prossimi mesi possa determinare un rallentamento degli atti necessari proprio nel momento di massimo sforzo per il cantiere.Per evitare lo stallo, Puglia Popolare propone una strategia di. Il passaggio più significativo dell'atto riguarda l'individuazione di risorse integrative: lachiede ufficialmente di valutare sin da ora l'attivazione di linee di credito alternative, citando esplicitamente il ricorso alla. L'obiettivo è chiaro: garantire che i lavori non si fermino, qualunque sia l'esito della rendicontazione europea. Nello specifico, la Consigliera chiede:«L'ultimazione di una scuola moderna, antisismica, eco-sostenibile e priva di barriere architettoniche rappresenta la restituzione al quartiere nord di un presidio educativo fondamentale di cui è da troppi anni sprovvista», scrive la Consigliera. Nelle sue parole emerge l'idea che la "Papa Giovanni XXIII" non sia solo un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro dei bambini tranesi. L'appello finale è alla: di fronte all'emergenza delle scuole cittadine, la proposta della Di Meo sposta il dibattito dalla polemica alla soluzione, chiedendo all'Amministrazione un atto di pragmatismo per evitare che il Quartiere Nord resti, ancora una volta, ai margini della programmazione urbana.