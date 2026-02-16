Donata Di Meo
Donata Di Meo
Politica

Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo

Puglia Popolare chiede all'Amministrazione un piano B finanziario: «Il quartiere nord non può restare senza il suo presidio educativo»

Trani - lunedì 16 febbraio 2026
Il tema dell'edilizia scolastica a Trani si conferma un fronte caldissimo e di stretta attualità. Mentre ancora riecheggiano le polemiche relative al IV Circolo Beltrani e si moltiplicano le segnalazioni sulle carenze manutentive e impiantistiche degli altri plessi comunali, l'attenzione si sposta ora sul cantiere simbolo del Quartiere Nord: la ricostruzione della scuola elementare "Papa Giovanni XXIII".

Con un intervento formale depositato del 15 febbraio 2026, la Consigliera Comunale di Puglia Popolare, avv. Donata Di Meo, ha indirizzato al Sindaco Amedeo Bottaro e ai vertici tecnici un monito che suona come una chiamata alla responsabilità: il rischio che "problematiche impreviste" possano far naufragare il finanziamento PNRR a ridosso della scadenza definitiva.

L'iniziativa della Di Meo nasce da una constatazione pragmatica: il cronoprogramma originario dell'opera, finanziata con i fondi europei, appare oggi seriamente compromesso. La scadenza del 30 giugno 2026 per la rendicontazione dei fondi rappresenta uno spartiacque pericoloso: senza l'ultimazione dei lavori entro quella data, il Comune di Trani rischierebbe di perdere i finanziamenti, trasformando una promessa di rinascita in un'incompiuta dal costo insostenibile per le casse comunali. In questo scenario, la Consigliera sottolinea un ulteriore fattore di rischio: l'imminente tornata elettorale di maggio. Il timore è che la naturale incertezza politica dei prossimi mesi possa determinare un rallentamento degli atti necessari proprio nel momento di massimo sforzo per il cantiere.

Per evitare lo stallo, Puglia Popolare propone una strategia di continuità finanziaria. Il passaggio più significativo dell'atto riguarda l'individuazione di risorse integrative: la Di Meo chiede ufficialmente di valutare sin da ora l'attivazione di linee di credito alternative, citando esplicitamente il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo è chiaro: garantire che i lavori non si fermino, qualunque sia l'esito della rendicontazione europea. Nello specifico, la Consigliera chiede:
  • Una ricognizione d'urgenza tra il settore Lavori Pubblici e quello Economico-Finanziario per quantificare il fabbisogno reale.
  • Un aggiornamento dettagliato del cronoprogramma da sottoporre al Consiglio Comunale, rendendo trasparenti le criticità che hanno rallentato l'opera.
  • Massima attenzione istituzionale su un intervento definito "strategico" per il diritto allo studio.
La missione: Sicurezza e Inclusione - «L'ultimazione di una scuola moderna, antisismica, eco-sostenibile e priva di barriere architettoniche rappresenta la restituzione al quartiere nord di un presidio educativo fondamentale di cui è da troppi anni sprovvista», scrive la Consigliera. Nelle sue parole emerge l'idea che la "Papa Giovanni XXIII" non sia solo un'opera pubblica, ma un investimento sul futuro dei bambini tranesi. L'appello finale è alla collaborazione istituzionale: di fronte all'emergenza delle scuole cittadine, la proposta della Di Meo sposta il dibattito dalla polemica alla soluzione, chiedendo all'Amministrazione un atto di pragmatismo per evitare che il Quartiere Nord resti, ancora una volta, ai margini della programmazione urbana.


tl@
  • Scuola Papa Giovanni XXIII
Altri contenuti a tema
Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026) Scuola Papa Giovanni XXIII, la denuncia di Maria Grazia Cinquepalmi (Movimento Trani 2026) Ricostruito l’iter del plesso: «Spesi 281mila euro in consulenze, ma dopo la demolizione i lavori sono al palo. A rischio i fondi PNRR»
4 Prime demolizioni alla scuola Papa Giovanni, la soddisfazione di Sinistra Italiana Trani Prime demolizioni alla scuola Papa Giovanni, la soddisfazione di Sinistra Italiana Trani «Questa opera, tanto attesa, è il risultato di una attenta riprogrammazione delle opere necessarie»
1 Scuola Papa Giovanni, iniziati i lavori Scuola e Lavoro Scuola Papa Giovanni, iniziati i lavori Prime demolizioni questa mattina. Intervento finanziato con fondi PNRR
Approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della Papa Giovanni, soddisfatto il Pd Trani Approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della Papa Giovanni, soddisfatto il Pd Trani "Ancora una volta questa Amministrazione di centro sinistra ha dimostrato tutta la sua efficienza"
Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Papa Giovanni XXIII”: stringono i tempi, affidata la progettazione esecutiva Scuola e Lavoro Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Papa Giovanni XXIII”: stringono i tempi, affidata la progettazione esecutiva Si tratta di un finanziamento del Pnrr
Approvato il progetto per la ricostruzione della scuola Papa Giovanni XXIII Scuola e Lavoro Approvato il progetto per la ricostruzione della scuola Papa Giovanni XXIII Nel fine settimana accoglierà lo svolgimento di attività cittadine
Scuola papa Giovanni, smantellata ogni giorno di più Vita di città Scuola papa Giovanni, smantellata ogni giorno di più Indisturbati i ladri portano via anche porte e infissi
Pnrr: ottenuto il finanziamento per la nuova scuola "Papa Giovanni XXIII" Enti locali Pnrr: ottenuto il finanziamento per la nuova scuola "Papa Giovanni XXIII" In pubblicazione il bando di concorso di progettazione
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritrova domani in Cattedrale a Trani
16 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritrova domani in Cattedrale a Trani
Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
15 febbraio 2026 Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud "
15 febbraio 2026 L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud"
Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
15 febbraio 2026 Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
15 febbraio 2026 CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
15 febbraio 2026 Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello ". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
15 febbraio 2026 Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
15 febbraio 2026 Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta " di Aldo Tarricone
15 febbraio 2026 Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone
"Io Chi Sono? " Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
15 febbraio 2026 "Io Chi Sono?" Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.