Castello Svevo ancora chiuso di domenica: malcontento tra i turisti in visita a Trani

Domenica 21 agosto: in questa piacevole mattinata ventilata molti turisti in visita a Trani hanno deciso di abbandonare spiagge e ombrelloni e recarsi in visita alle bellezze che la città Trani offre. Ma una volta giunti in piazze Re Manfredi l'amara scoperta: Castello Svevo chiuso nonostante il cartello affisso fuori al portone reciti esattamente il contrario, "domenica mattina apertura dalle 8.30 e 13.30". Una situazione identica a quella presentatasi già nei giorni scorsi e su cui anche lo stesso sindaco Amedeo Bottaro era intervenuto a seguito delle continue lamentele dei turisti e sulla quale aveva auspicato «un confronto collaborativo con il Ministero, coinvolgendo anche la Soprintendenza, per trovare una soluzione ai problemi che costringono il Polo museale pugliese a chiusure sistematiche, a partire dalla forte carenza di organico, un limite che si registra non soltanto a Trani ma in tutta la Regione».Quello che tuttavia si chiedono in tanti è: perché questo tavolo con la Soprintendenza non è stato convocato con largo anticipo in vista delle programmazione turistica estiva? E' impensabile infatti che un disservizio del genere si possa risolvere ad agosto, a stagione estiva oramai agli sgoccioli. Una situazione che getta nell'imbarazzo anche i cittadini tranesi a cui spesso i turisti si rivolgono chiedendo del perché di questa chiusura in pieno agosto. Oggi non si può far altro che prendere atto di questa chiusura con estrema amarezza con la speranza che per la prossima estate le cose possano cambiare.