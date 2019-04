Cavalieri di tutta Italia a Trani per il raduno nazionale "Natura a cavallo"

9 foto "Natura a cavallo" a Trani Altri album fotografici: Raduno di moto e auto 13 foto

Oggi la città di Trani è stata la cornice dell'ultima tappa del 18esimo raduno nazionale "Natura a Cavallo". Per quattro giorni, dal 24 al 28 aprile, cavalieri da ogni parte d'Italia, ed anche da fuori i confini nazionali , con i loro cavalli sono andati in esplorazione delle bellezze naturalistiche del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Oggi, in particolare, il raduno si è spostato a Trani, famosa "città della pietra bianca" e di una delle Cattedrali più belle di Puglia.Dopo aver percorso la città, passando dal lungomare e dal porto, la parata si è fermata dinanzi alla Cattedrale dove ad attendere i convenuti sono state le autorità civili e religiose. Un scenario insolito e suggestivo che in tanti non hanno esitato a fotografare. Un evento di respiro nazionale, organizzato nei minimi dettagli per consentire ai partecipanti di conciliare il fascino del mondo equino con l'esperienza unica che la Puglia offre.Ma non è tutto. Quella di oggi, 28 aprile, è stata una domenica densa di eventi. La Cattedrale è stata invasa da turisti provenienti dal Belgio, e non solo. Protagoniste sono state le esposizioni di moto Guzzi e di automobili d'epoca del Belgio.