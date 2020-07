Cecilia Di Lernia, quell'artista - fotografa col pallino del Bello

6 foto Nerone, fotografie di Cecilia Di Lernia

Cecilia non è solo un'avvocata tranese, non è solo un'assessora, ma è anche e soprattutto una donna con la passione per la fotografia. E quando Cecilia Di Lernia si accosta a questa sua grande passione, ci regala emozioni forti, da ottima e sensibile artista della fotografia. Lei predilige il bianco e nero, che già è premessa di eleganza, atmosfere rarefatte, tempo fermato, contorni definiti e dettagli evocatori di ricercatezza e amore per ciò che non è mai scontato.D'estate siamo soliti dedicarci a mostre e conoscenze di svariati artisti locali e nazionali o internazionali. Questa estate io mi fermo (e soffermo) su Cecilia Di Lernia e le sue foto che sfoglio idealmente in un album della mente che mi pone dinanzi alle bellezze di Trani, alle Pietre della nostra città, anche solo frammenti di pavimentazione o scorci di pareti nel cuore del nostro Centro storico, mai abbastanza valorizzato dalle programmazioni politiche, ma sicuramente reso affascinante da artisti della fotografia come Cecilia. E ancora, i volti di bambini o adulti colti in vari momenti della vita quotidiana, la storica foto, che qui potete rivedere, del cane Nerone tra la processione dell'Addolorata di qualche anno fa.Tutto il catalogo delle emozioni colte e riversate in foto da Cecilia ci passa davanti, come il film di una vita, una colonna sonora dedicata a Trani, sia le vedute dall'alto, specie in caso di grandi eventi, sia quei piccoli dettagli e particolari, emblemi del Bello assoluto della nostra città che solo un animo sensibile come quello di Cecilia può cogliere. In attesa di una sua "personale", ufficiale, ho ritenuto giusto farvi conoscere la nostra Cecilia da un punto di vista che prediligiamo: artista e vestale del Bello, custode d'immagini che restano nella mente lasciando un segno.