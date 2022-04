Cento anni di Croce Bianca di Trani: oggi la celebrazione tra rievocazioni e progetti futuri

Nella sede della Croce Bianca di via Fusco alle 18,30 sarà ricordata la posa della prima pietra di cent'anni fa ma soprattutto, come tiene a sottolineare il presidente , ing. Elio Loiodice, saranno presentate nuove azioni che accompagneranno la cittadinanza in attività di assistenza, prevenzione, formazione.Alla rievocazione della posa della prima pietra che cento anni fa avvenne in pompa magna con la banda del paese e le autorità, questa sera nella sede della Croce Bianca verrà unita una nuova posa di prima pietra, questa volta non con mattone e cazzuola come all'epoca ma in modo virtuale: perché , appena concluse le celebrazioni del centenario, l'associazione Croce Bianca di Trani è già in moto per un nuovo importante progetto.Per il prossimo triennio è prevista infatti una sorta di posa di prima pietra virtuale che vede unita la direzione sanitaria con l' associazione italiana insieme a Lions e Rotary e che riguarda l'assistenza e la prevenzione al diabete sia per gli adulti che per i bambini. Interverranno il presidente nazionale AILD (Centro internazionale Lions ricerca sul diabete) da Perugia, Mauro Andretta, a illustrare il progetto nazionale che la Croce Bianca di Trani adotta integralmente con la collaborazione dell' endocrinologo dottor Giuseppe Papagno -referente anche per il Rotary Club insieme a Antonio Caretto, presidente fondazione ADI(Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica).Il progetto sarà coordinato da Raniero Mignini, direttore sanitario della Croce Bianca e Alessandro Mastrorilli, presidente nazionale Lihfe.Sarà annunciato anche un programma 2022 , ispirato allo slogan "Prevenire è salute" che si apre ufficialmente con queste celebrazioni : sono previsti corsi di formazione alla popolazione per la prevenzione , per la corretta alimentazione, ma anche per i cargiver, coloro che si occupano degli ammalati e dei disabili .