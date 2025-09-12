Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori

Numerosa la partecipazione dei minori della città che stanno partecipando alle varie attività proposte dalla rete di associazioni "La Città che Gioca" tra avventure magiche, giornate alla scoperta del territorio marino e della storia della città, giochi, laboratori, attività naturalistiche e tanto divertimento.I prossimi appuntamenti sono in programma dal 17 settembre. Le attività proseguiranno fino a dicembre grazie alle varie e numerose iniziative proposte dalla rete sociale che vede coinvolte le seguenti associazioni: Xiao Yan, Colore degli anni, A.Ge, Delfino Blu, Azzurro Italia, Albero della Vita.