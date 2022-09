Centri impiego Bat: quasi 1200 curricula inviati alle aziende da giugno a settembre

Dal 13 giugno al 15 settembre, i Centri per l'impiego della Bat hanno ricevuto 4700 candidature per le loro offerte di lavoro: si registra un incremento del 400%, considerate le 997 candidature inviate al 13 giugno. Questa è la rilevazione emersa dai report effettuati nei mesi estivi dai Centri per l'impiego della Sesta Provincia, un segnale di fiducia espresso dagli utenti nei confronti delle azioni intraprese per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.In particolare, nell'ultima edizione del report, emerge il dato dei quasi 1200 curricula trasmessi alle aziende, frutto del processo di analisi e screening da parte degli operatori dei Centri per l'impiego della Bat.Da un'osservazione più attenta, si evidenzia la media di 3,26 cv trasmessi per ogni offerta di lavoro attiva su Lavoro per te, il portale della Regione Puglia dedicato a coloro che sono alla ricerca di occupazione, un'indicazione che evidenzia l'allineamento delle esperienze formative e professionali degli utenti con le proposte lavorative presenti sul territorio.Risultano ad oggi in leggera crescita gli annunci aperti, pari a 129. Nell'infografica elaborata sono presenti in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l'impiego, divisi per categorie.Le offerte pubblicate garantiscono opportunità lavorative in numerosi ambiti, con proposte dedicate a ogni tipologia di utente.Il settore che continua a confermarsi al vertice della classifica è "Commercio e artigianato", con 140 figure professionali, seguito da "Costruzioni, impianti e immobiliare" con 49 posizioni aperte.Sostanzialmente stabile risulta invece il numero di persone ricercate nei settori "Sanità, servizi alla persona e pulizia" (40) e "Amministrativo e ICT" (24) mentre risultano in leggero aumento le offerte di "Tessile, abbigliamento e calzaturiero" (42).Emerge invece il calo delle proposte negli ambiti "Industria e trasporti" (46), e "Agricoltura e agroalimentare" (2), con una diminuzione più accentuata per il settore "Turismo e ristorazione" (21) legato alla chiusura della stagione estiva per molte attività.Nel report redatto sono indicati i requisiti dettagliati degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l'indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l'app "Lavoro per te Puglia".Al fine di promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l'impiego della Bat hanno creato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.Per informazioni sull'invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego dell'Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).