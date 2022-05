Ceramica narrante, a Palazzo Beltrani la mostra di Archeoclub

È in corso di svolgimento a Palazzo Beltrani l'evento e mostra Ceramica narrante dell'Archeoclub sede di Trani che rientra nel piano triennale delle Arti del Comune di Trani e dell'Assessorato alle culture e che per la prima volta vede nella città di Trani un evento collaterale della manifestazione nazionale Buongiorno ceramica, iniziativa dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (AICC).La mostra prevede laboratori di ceramica raku e il 'Libro di artista' che racchiude opere in ceramica avente come filo conduttore il Libro di Artista per l'appunto che rientra nella corrente d'avanguardia che celebra la decontestualizzazione del libro trasformandolo in opera d'arte, a cura degli studenti del liceo artistico "Stupor Mundi" coordinati dalla docente Nicoletta Minutilli. All'inaugurazione sabato scorso ha partecipato anche il preside del liceo artistico Prof. Savino Gallo che ha plaudito a tale iniziativa. Le opere saranno in mostra fino a venerdi prossimo.La festa della ceramica è stata celebrata anche da due laboratori per adulti con opere eseguite con l'antica tecnica Raku e Giocaceramica per bambini per farli avvicinare all'arte eterna ed immensamente creativa della ceramica.La mostra domenica mattina è stata visitata anche dal gruppo francese Les amis du Louvre.