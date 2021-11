Cercasi hub vaccinale a Trani: prenotazioni solo fuori città

"Chiamate Figliuolo a Trani": è l'ironico e ma forse più sconsolato il commento di un concittadino over 70 che ha tentato di prenotare la terza dose del vaccino a Trani. E come lui numerosissimi altri. Ma a Trani, che è stato il Comune più virtuoso non solo della Asl Bt ma di quasi tutta la regione in termini di organizzazione e di somministrazione di dosi a partire dal febbraio scorso nell'hub del "Palasalute" con tanto di sfilate e consensi di politici e amministratori, a Trani dicevamo l'hub non c'è più.Tanto impegno e lavoro, con giusti applausi, finiti adesso relegati nell'ex ospedaletto pediatrico di via Imbriani, mentre sui siti o nelle farmacie non c'è nemmeno la possibilità di prenotare una terza dose, se non con trasferta a Barletta, Andria, Canosa."Un disastro – sottolinea il lettore - in TV ci dicono di fare la terza dose subito, soprattutto gli anziani e quelli che hanno fatto Astrazeneca prima dei 6 mesi canonici. Ebbene i miei 6 mesi scadono il 9 dicembre ma Pugliativaccina mi dà la data del 21 gennaio 2021. Alla faccia della buona sanità".Anche da altri "range" di età, raccontano la stessa esperienza: "In farmacia ho tentato di prenotare per Trani, ma non ci sono date. Come faccio a recarmi fuori città?" si domanda una donna. Ma gli esempi potrebbero non finire mai. Recarsi all'ex ospedaletto pediatrico senza prenotazione se over 70 hanno consigliato ad alcuni: "Sono over 70 da molto tempo...sono andato senza prenotazione e mi hanno respinto" testimonia un altro signore.Infine, ulteriore testimonianza, alcuni sono stati rimandati a casa anche con prenotazioni on line, congedati con foglietti di carta scritti a penna: "Il Pnrr dovrebbe riformare la Pa attraverso un sistema digitale informatico moderno entro il 2023 o 2026, e intanto prepariamo le spiagge per il turismo balneare" chiosa un altro. Cercasi hub a Trani. "Chiamate Figliuolo".