Cestini ricolmi di rifiuti domestici, succede ancora una volta in via Mario Pagano

Cestini dei rifiuti ed errato conferimento, una piaga cittadina. In molte zone della città, soprattutto del centro storico, i cestini sono oggetto di un errato conferimento dei rifiuti. Infatti, i contenitori della plastica, carta e vetro presenti in via Mario Pagano, come emerge dalle foto, si presentano colmi di sacchetti di rifiuti non differenziati.Il fenomeno, ormai consolidato, e difficile da sradicare, richiederebbe un maggiore controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, al fine di assicurare un maggiore decoro urbano, oltre ad un maggior senso di città da parte dei cittadini.