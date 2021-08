Cestini ricolmi di rifiuti domestici, succede in piazza Mazzini

Cumuli di buste d'immondizia abbandonate davanti ai cestini portarifiuti in pieno centro. Succede ora in piazza Mazzini, zona di passeggio, a due passi dal centro storico: i cestini, lo ricordiamo, sono destinati ai piccoli rifiuti ed è vietato riempirli di sacchetti di rifiuti indifferenziati. Ma come spesso accade anche in altri punti della città, in molti conferiscono al loro interno rifiuti domestici che invece andrebbero gettati, rispettando il calendario settimanale, all'interno dei carrellati posti all'esterno di ogni edificio.