Cestino colmo di deiezioni canine, succede in via Sant'Annibale Maria di Francia

Non è di certo un bel vedere il cestino adibito per il raccoglimento di deiezioni canine stracolmo di rifiuti. Ci troviamo in via Sant'Annibale Maria di Francia, e questa è la fotografia di quello che appare questa mattina, segnale che il cestino non viene svuotato da diverso tempo. «Siamo l'unica città della Bat a pagare la Tari più alta, perché dobbiamo assistere a questo scempio?», si chiede qualcuno. Ma del resto la situazione non è tanto diverse nelle traverse. Qualche cittadino più attento ci segnala che sono oramai diversi mesi che non vengono più pulite neanche strade e marciapiedi.Non resta altro che accogliere la segnalazione con la speranza che la situazione possa cambiare nelle prossime ore.