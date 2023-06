"Che bella...serata!": Checco Zalone a cena a Trani con amici

Orgoglio pugliese, Checco Zalone: ieri sera a Corte in Fiore Michele Matera ha avuto la gioia di veder tornare a Trani il poliedrico artista che ha conquistato un pubblico trasversale di tutte le età in pochi anni e con soli cinque, ormai iconici film. "È venuto a farsi una bella mangiata di pesce con degli amici, ha raccontato Michele, e come nelle occasioni precedenti ha conquistato tutti con la sua verve e la sua simpatia e anche la sua grande disponibilità a farsi fotografare con chi era nel ristorante " .Non comune a tutti, questa caratteristica, soprattutto agli attori comici che spesso nascondono un temperamento burbero e scostante, ben diverso dai personaggi che rappresentano: Checco Zalone, al secolo Luca Medici, invece, a detta di tutti quanti lo conoscano, è adorabile anche nella vita privata: e chissà che, tornato a Trani, mentre magari sta preparando i lavori per un attesissimo prossimo film, non decida di rendere protagonista almeno per alcune scene la nostra Città.Tra bellezza, affetto della gente e, evidentemente ottime pause pranzo e cena, Trani saprebbe offrirgli un'ottima accoglienza. Chissà!