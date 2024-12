“Chi l’avrebbe mai detto? Una serata ben “spesa”: il concerto di Gabriele Mastropasqua tra fede e solidarietà

A Trani, il 4 gennaio 2025, si terrà un concerto molto particolare, il cui unico biglietto di ingresso, peraltro facoltativo, è un gesto solidale: donare della spesa da destinare alle famiglie bisognose.Ad organizzarlo è stato il giovane sassofonista, classe 1995, Gabriele Mastropasqua. Nato e cresciuto a Giovinazzo, attualmente insegna composizione Jazz presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento "Nicola Sala", istituto dove ha anche conseguito il diploma in composizione jazz e sassofono jazz. Gabriele ha anche studiato presso il Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo" e successivamente alla "Siena Jazz", la più importante università italiana ed europea in tale ambito.Gabriele, mentre parla del concerto che sta organizzando, ha gli occhi che brillano: il suo non è solo un concerto, ma un'occasione speciale per aiutare il prossimo; infatti, è lui stesso che ha fortemente voluto che l'evento fosse gratuito, chiedendo ai partecipanti solo una piccola azione per aiutare il prossimo: portare cibo per le famiglie più bisognose. Facendo parte, ormai da tempo, dello staff del "Centro della Speranza", braccio operativo dell'organizzazione di volontariato "Laboratorio della Speranza" Gabriele ha avuto modo di comprendere la sofferenza di chi non ha la possibilità di fare la spesa normalmente come tutti, e per questo ha avuto l'idea di organizzare un concerto in cui il pubblico fosse protagonista, guidandolo alla scoperta non solo della sua storia personale, ma anche di quella di chi gli è stato vicino in questi anni, ringraziando Dio per tutto ciò che è accaduto nella sua vita e cercando di trasmettere questo messaggio al pubblico in maniera semplice e genuina, proprio com'è lo stesso giovane musicista.Ad accompagnarlo vi sarà la sua "Jazzed – Up! Orchiestra", insieme a diversi ospiti di altissimo livello, molti dei quali sono stati suoi insegnanti nel suo percorso di crescita professionale. Tra questi Roberto Spadoni sarà direttore d'Orchestra (già insegnante all'Accademia "Santa Cecilia" di Roma); e ancora Achille Succi, Rossano Emili, Ferruccio Corsi, quest'ultimo insegnante di Gabriel loe a Benevento, Giacomo Uncini, Giorgio Vendola e Antonio Dilorenzo. Si unirà all'orchestra anche Pasqualino Beltempo, attore di musical, alla voce, per formare un organico di ben ventisette elementi. Il genere predominante della serata sarà un jazz rivisitato da Mastropasqua, che spazierà dallo swing al pop, dal funky al gospel fino al soul e al latin.L'ingresso sarà alle 19:30 nell'auditorium della chiesa "Pienovangelo – Dio è Amore", in via Papa Giovanni XXIII, con inizio del concerto alle ore 20:00.