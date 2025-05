Chiude per lavori la scuola Collodi: lezioni spostate nell'istituto Cezza

Chiude per lavori la scuola Collodi di corso Imbriani. Come già programmato in stretta collaborazione con la direzione didattica del circolo, da quest'oggi e per la restante parte dell'anno scolastico ormai al termine, insegnanti, personale e studenti della materna hanno iniziato le lezioni all'interno del plesso della Cezza dove sono stati realizzati, nelle scorse settimane, degli interventi mirati per ospitare temporaneamente la popolazione scolastica della Collodi. Si, perché da settembre, la Collodi sarà pronta e sotto una nuova veste.I lavori (importo 250mila euro) sono finanziati dal piano regionale triennale 2015/2017 di edilizia scolastica e prevedono la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma del fabbricato scolastico esistente.In primo luogo è previsto un significativo adeguamento impiantistico (realizzazione di una rete idrica antincendio, l'installazione di un impianto illuminazione di emergenza in tutte le aule e lungo le vie di esodo, l'installazione di un impianto di segnalazione manuale dell'incendio e impianto di allarme antincendio, lo spostamento di quadri elettrici e la revisione complessiva dell'impianto di distribuzione elettrica, la realizzazione di una nuova via di esodo ed uscita di sicurezza sul prospetto nord-ovest del fabbricato). Fra le opere edili in programma si segnalano la realizzazione di un servizio igienico accessibile a servizio delle utenze diversamente abili, il rifacimento completo degli impianti (idrico e fognante), le finiture e gli arredi dei bagni, la riconfigurazione di alcuni spazi, la sostituzione di finestre e porte."Con l'avvio dei lavori di riqualificazione della scuola Collodi – spiega il vice sindaco, Fabrizio Ferrante - manteniamo un impegno concreto verso la sicurezza, la funzionalità e la dignità degli spazi scolastici della nostra città. Grazie a un attento lavoro di programmazione e alla sinergia con la direzione didattica, siamo riusciti a garantire la piena continuità didattica trasferendo temporaneamente le attività in ambienti dedicati del plesso della Cezza. Non solo, abbiamo anche organizzato con AMET un servizio di trasporto dedicato per abbattere ogni forma di disagio legato al trasferimento. L'intervento sulla Collodi, improcrastinabile, non è solo un'azione di manutenzione, ma un vero investimento sulla qualità della vita scolastica: mettiamo mano agli impianti, alla sicurezza, all'accessibilità, con l'obiettivo di restituire a settembre una scuola rinnovata e all'altezza delle aspettative delle famiglie. Questa amministrazione continuerà a lavorare con determinazione per assicurare ambienti scolastici moderni, sicuri e inclusivi, perché il futuro dei nostri ragazzi parte anche dai luoghi che ogni giorno li accolgono".