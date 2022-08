Chiusi in villa comunale dopo lo spettacolo pirotecnico, disavventura per un gruppo di visitatori

Disavventura domenica sera per un gruppo di persone, circa una trentina, rimaste chiuse all'interno della Villa comunale. Uno di loro racconta che subito dopo lo spettacolo pirotecnico iniziato intorno alle 23.30 e conclusosi poco prima della mezzanotte il gruppo non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l'uscita che il cancello era già stato chiuso con il lucchetto: «Dopo la fine dei fuochi pirotecnici per la festa del patrono non abbiamo avuto il tempo di percorrere il tragitto che va dal fortino al cancello che alle 00,10 del 01/08/22 ci siamo trovati chiusi dentro la villa una trentina di persone, bambini inclusi, perché il vigilante ha messo il lucchetto ed è andato via senza preoccuparsene». «Abbiamo telefonato ai Carabinieri e fortunatamente, dopo trenta minuti di prigionia, siamo usciti da una porta di servizio grazie al titolare del bar interno che andava via per fine servizio. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato lui?».