Chiusura della discarica: nominati i tecnici per il procedimento

E' l'arch. Francesco Patruno, istruttore tecnico direttivo in servizio presso l'Area Urbanistica Demanio Ambiente del Comune di Trani, il nuovo Rup (responsabile unico del procedimento, in sostituzione del Dirigente) per quanto riguarda gli interventi relativi alla chiusura definitiva della discarica Rsu in località "Puro Vecchio".E dato che "in conseguenza della particolarità della procedura di affidamento, nonché degli attuali carichi di lavoro attualmente gravanti sul Responsabile del procedimento individuato, si rende necessario assicurare uno specifico supporto amministrativo a cui non si può fare fronte con il personale in servizio – si legge nella determinazione dirigenziale n.187 dell'Area Urbanistica - il Comune di Trani ha già espletato una specifica procedura di gara per l'affidamento servizio triennale di supporto al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione di appalti pubblici, ponendo a base d'asta la somma di euro 99.000,00, ad esito della quale il servizio è stato aggiudicato allo Studio Fusinato di Fusinato Antonio, con sede a Martina Franca, che ha proposto un ribasso pari al 20,00% sul compenso a tariffa professionale per le procedure in cui lo stesso sarà incaricato di supportare il responsabile del procedimento".Dunque i lavori programmati, con una volontà espressa dall' l'Amministrazione Comunale già nel 2016 con l'Ordinanza di "procedere alla chiusura definitiva della discarica per Rsu ubicata in Contrada Puro Vecchio", e progettati poi dallo "Studio Romanazzi, Boscia ed associati s.r.l." , furono finanziati con Deliberazione di Giunta Regionale nel2019 che assegnava al Comune di Trani le risorse FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – Area tematica "Ambiente" interventi di gestione dei rifiuti urbani – chiusura/adeguamento delle discariche ai sensi del D.lgs n.36/2003, per un importo complessivo delle opere pari a € 7.000.000,00".Ora il nuovo Rup e il nuovo supporto tecnico – amministrativo saranno impegnati "per lo svolgimento della procedura di gara relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e della successiva esecuzione del contratto".