Chiusura punto primo intervento Trani, l'associazione Oikos chiede di partecipare al tavolo tecnico in Regione

«Ill.mo Assessore alla salute della Regione Puglia dr. Rocco Palese, la delibera della Giunta regionale pugliese che dal 1° agosto al 31 ottobre 2022 accorpa, ancorché in via sperimentale, i servizi di emergenza e urgenza del 118, è motivo di forti preoccupazioni per i cittadini di Trani che dopo la soppressione del civico ospedale vedono il venir meno anche di una struttura di primo intervento spesso indispensabile. Questa associazione nel raccogliere lo stato d'animo di insicurezza dei concittadini rivolge con la presente PEC formale richiesta a codesto assessorato di poter partecipare o presenziare con propri rappresentanti al "tavolo tecnico" previsto sull'argomento per martedì 9 agosto 2022. Non nutriamo dubbi che il massimo responsabile della sanità della nostra regione vorrà aprirsi al confronto con i cittadini di Trani. Restiamo in attesa di comunicazioni al riguardo». È quanto scrive l'associazione cittadinanza attiva Oikos Trani in una lettera indirizzata alla Regione Puglia.