“Christmas Wonderland Natale 2023”, si cercano attori e animatori

Babbo Natale (età 50/70 anni con barba vera bianca)

Mamma Natale (età 50/70 anni )

Aiutante di Babbo Natale (20/40 anni)

Grinch (20/40 anni)

Soldatini di piombo (18/ 30 anni con attitudine alla danza)

Re e regina dei ghiacci ( 18/ 35 eventuale attitudine al pattinaggio)

Elfi (animatori di contatto 18/30 anni)

L'Associazione culturale Gratiae, per l'evento natalizio patrocinato dal comune di Barletta dal titolo "Christmas Wonderland Natale 2023" che si terrà dal 6 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 all'interno dello storico Castello della città, cercaper i seguenti ruoli:Per candidarsi, inviare foto e curriculum al seguente indirizzo email: babbonatalealcastello@gmail.com specificando in oggetto il ruolo per cui ci si presenterà alle audizioni che si terranno il 25 e il 26 settembre 2023 a Barletta in Corso Garibaldi, 120.La produzione si riserva di effettuare una preselezione su curricula e specifica che il lavoro sarà regolarmente retribuito.