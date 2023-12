"Christmas Wonderland", si aprono le porte del villaggio al Castello di Barletta

L'attesa è finita! Christmas Wonderland è pronta ad accendere tutte le sue luci con la cerimonia di inaugurazione in programma per questo mercoledì 6 dicembre alle ore 17,30.Dalla stanza delle letterine al bosco incantato: il Villaggio di Natale, allestito all'interno del Castello di Barletta, attende solo di poter accogliere grandi e piccini per dare inizio a questo magico Natale. L'invito a partecipare all'inaugurazione viene direttamente da Francesca Zagaria, presidente dell'associazione culturale "Gratiae", la stessa che ha promosso il progetto Christmas Wonderland; iniziativa che vede il patrocinio del Comune di Barletta."Vogliamo che tutta la città assista a questo momento così speciale. Con l'accensione di migliaia di luci e del grande albero di Natale, all'ingresso principale del Castello, apriremo le porte del villaggio, delle cinque stanze magiche e dei mercatini."Alla cerimonia, insieme ai membri dell'associazione "Gratiae", sarà presente anche il primo cittadino di Barletta Cosimo Cannito.L'entrata al villaggio di Natale, anche in occasione della cerimonia di mercoledì 6 dicembre, sarà gratuita. Per accedere invece ai sotterranei per incontrare Babbo Natale e visitare le cinque stanze magiche è richiesto l'acquisto del biglietto.Per informazioni:Sito web https://christmaswonderland.it/ Numero +393517422792Pagine social Facebook e Instagram: