Ciao Manuela, coraggiosa guerriera

Non ce l'ha fatta Emanuela Lamonaca e in pochi minuti la notizia della sua morte si sta diffondendo sui social con messaggi pieni di commozione e affetto per lei e per i suoi familiari.Si erano aggravate nelle ultime ore le condizioni della giovane estetista, per la quale la città, e non solo, si era mobilitata con una raccolta fondi con la quale poter affrontare le ingenti spese per le cure.La storia di Manuela era cominciata a gennaio 2021 quando casualmente le viene diagnosticato un raro tumore al cervello. Due settimane dopo viene operata dal Prof. Di Meco e la sua equip ine e da allora la donna ha intrapreso una cura con annessi particolari esami sistematici mensili e trimestrali di controllo, oltre ad altre spese (già in parte affrontate) per fisioterapia, logopedista, spostamenti, alloggio ecc. a totale suo carico, impossibile da sostenere in autonomia. Per tale motivo fu avviata una raccolta fondi chiamata "Davide contro Golia". Anche il sindaco Amedeo Bottaro, a marzo scorso, accolse la giovane nel suo ufficio a Palazzo di Città affinché parlasse ai suoi concittadini, avendo bisogno davvero di un gran sostegno. L'ultima carta, quella della cura Milano purtroppo pur giocata, non ha dato l'esito che tutti abbiamo sperato.Ciao Emanuela, dal cielo sarai un Angelo di mamma .