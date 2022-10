Ciao, Signora in giallo, e grazie di tanta buona compagnia!

"Mia madre le puntate della Signora in giallo potrebbe doppiarle!". In tantissimi, fra irresistibili risate, ci riconoscemmo anni fa in questa battuta di Fiorello: e come avremmo potuto dargli torto!? La mitica mrs Fletcher è uno di quei personaggi che fanno parte delle nostre case, del nostro immaginario entrato nella quotidianità, in vicende tinte di giallo che sono capaci di intrattenere da ormai diverse generazioni senza creare angoscia o cadere nel terrore grazie a quel volto così rassicurante di zia un po' agee che tra una torta di mele e la stesura di un romanzo farcito di delitti e misteri ci viene a trovare inaspettatamente e le facciamo festa.A quasi 97 anni abbiamo saputo che quella bella signora, così elegante e sorridente, si è spenta; ma nell'Olimpo dei grandi del Cinema (non dimentichiamo che è stata protagonista di film e musical della grande Hollywood e ha vinto , oltre innumerevoli Grammy awards, anche un premio Oscar alla Carriera, un Bafta solo per dirne alcuni) e della Tv, Angela Lansbury resterà come una stella luminosa e tra quelle sempre più vicine al cuore della gente.E ci apparirà sempre così, accompagnata da quella sigletta familiare come la musica di una filastrocca, adorata anche dai bambini, e da quella voce inconfondibile - prestata dalla grande doppiatrice Alina Moradei - così chioccia e melodiosa, decisamente vicina a quella originale, tanto che entrambe cantarono il motivo principale del film Disney "la bella e la Bestia", con la teiera, mrs Pot,che accompagnava il romantico ballo dei due protagonisti.A mezzogiorno sono ormai decenni che, tra programmi di cucina, notiziari, contenitori di gossip o nera lei galleggia, inaffondabile nell'audience, perchè, come in tanti, unanimemente, non possono che dire "è come una di casa, sta lì sul mobile della cucina a farmi compagnia e a farci appassionare ogni volta come se non sapessimo che alla fine lei riuscirà a trovare il bandolo di matasse ingarbugliate e a risolvere l'ennesimo mistero"; e possiamo negare che tante volte, anche rispetto a piccoli, simpatici misteri nelle nostre vite o di fronte alle insolute vicende di cronaca non abbiamo ecslamato: "Qui ci vorrebbe la signora in giallo?!".Ciao, signora Fletcher. La magia del cinema, ma anche quell'elegante e discreto garbo unito a un talento di grande attrice, ha una marcia in più per rendere immortali.