Ciliento: "L'organizzazione del 118 all'interno della Bat rimarrà invariata"

"L'organizzazione del 118 all'interno della Bat rimarrà invariata. È quanto e' stato comunicato ufficialmente dal Direttore Generale della Asl Bat dott.ssa Tiziana Dimatteo": lo annuncia la consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento in una nota sui social. "Tale comunicazione è frutto di un lavoro avvenuto in questi giorni tra la direzione strategica Asl Bat, il Direttore del dipartimento dott. Vito Montanaro, l'assessore regionale dott. Rocco Palese, i sindaci del territorio e i consiglieri regionali.La tutela della salute delle persone è sempre al centro del dibattito politico cercando le giuste soluzioni.Ringrazio la dott.ssa Dimatteo per la totale disponibilità dimostrata e per la soluzione trovata. Colgo l'occasione per augurare buon lavoro alla dott.ssa Martino affinché insieme al dott. Leo e alla dott.ssa Nardella coordinino e gestiscano il PTA di Trani al meglio al fine di ampliare e potenziare i servizi per le persone".