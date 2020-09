Ciliento: «Vi chiedo di essere al mio fianco e continuare ad essere la mia bussola»

«Quando è iniziato il mio impegno come candidata al consiglio regionale ho scelto la rosa dei venti come metafora per rappresentare la mia idea della Politica- scrive la candidata Debora Ciliento - L'idea della Politica come servizio, di un percorso che parte dall'ascolto dei bisogni delle persone e delle comunità e che porta quei bisogni nelle istituzioni. In questo percorso la rosa dei venti rappresenta la bussola che ci indica la meta, con i valori come punti cardinali che ci permettono di ritrovare la strada anche nei passaggi più stretti e poco battuti.La partecipazione, la solidarietà, la lotta alle disuguaglianze, la tutela dell'ambiente e dei saperi sono la rosa dei venti del centrosinistra, le motivazioni e gli ideali in cui mi riconosco e ritrovo il senso del mio impegno quotidiano come educatrice e nelle istituzioni. Può succedere di sentire il vento contrario, di percepire l'avanzata di logiche di scambio che sporcano il voto e sviliscono la bellezza della Politica, ma andare controvento non ci spaventa e difendiamo senza esitazioni il valore della Partecipazione alla politica e al voto, libera e senza condizionamenti.Mancano pochi giorni al voto e vi chiedo di essere al mio fianco e continuare ad essere la mia bussola nel viaggio che con il vostro sostegno, con me, porterà i bisogni del nostro territorio in Regione».