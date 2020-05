Cimitero comunale, da domani accessi alle cappelle senza più obbligo di prenotazione

A far data da lunedì 1 giugno gli orari di apertura del cimitero comunale saranno i seguenti: tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 12:30 ed il lunedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30.Su indicazione delle Confraternite ed Arciconfraternite, l'accesso alle rispettive cappelle si svolgerà nei seguenti giorni ed orari. Domenica dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30. L'accesso da parte dei visitatori avverrà senza alcun obbligo di prenotazione ma con le seguenti modalità: è obbligatorio indossare la mascherina protettiva (eccetto soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina); è consigliato l'uso di guanti; è fatto obbligo ai visitatori di osservare la distanza minima di 2 metri da altre persone; è vietata ogni forma di assembramento; confraternite ed Arciconfraternite dovranno contingentare gli accessi alle cappelle, assicurando il distanziamento di almeno 2 metri tra i visitatori.Laddove non sarà possibile assicurare nell'immediatezza l'accesso alle cappelle, poiché già occupate da un numero massimo di visitatori, i responsabili delle Confraternite e delle Arciconfraternite nonché il personale in servizio presso il cimitero dovranno garantire il distanziamento negli spazi aperti.L'ingresso alle aziende florovivaistiche collocate all'interno seguirà gli stessi orari della disposizione sindacale numero 26213 del 30 maggio 2020, nel rispetto dei distanziamenti in prossimità dei punti vendita, con l'obbligo di igienizzazione dei locali e dei banchi almeno due volte al giorno.Dovranno essere rispettate tutte le ulteriori misure e prescrizioni previste dall'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riguardo agli obblighi di continua sanificazione degli ambienti e di dimensionamento minimo. La disposizione sindacale ha validità fino al prossimo 31 luglio.