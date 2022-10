Cimitero comunale, la denuncia di Merra: «Una situazione devastante»

«Civico Cimitero, una situazione devastante. Il cimitero è bene comune e memoria storica di una collettività. È un luogo sacro dove si rende onore ai defunti, quelli di tutta la comunità; per questo è fondamentale garantire il giusto decoro con cura e manutenzione costante. Evidentemente il cimitero di Trani fa eccezione!». Lo afferma l'ex assessore Raffaella Merra. «Sui social - continua - si mettono in primo piano opere pubbliche faraoniche, cantieri aperti e abbandonati in itinere e fanno sembrare che in questo paese la cosa pubblica funzioni. Ma l'immagine di Trani e di chi l'amministra è anche quella del cimitero. Da ex assessore all'ambiente con delega al civico cimitero e con il dirigente dell'area avevamo avviato la procedura di ristrutturazione di entrambi i porticati e il nuovo impianto per le lampade votive, stessa procedura iniziata e conclusa per la ristrutturazione delle camere mortuarie. Perché nessuno se n'è più occupato? L'assessore al ramo dov'è? Il project financing che fine ha fatto? Sindaco i porticati non sono un luogo sicuro per l'incolumità pubblica e necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione e messa in sicurezza. Venerare e pregare i propri cari e un diritto di ogni cittadino. Un ringraziamento particolare va ai dipendenti e operatori che costantemente svolgono il loro lavoro con sacrificio e dedizione».