Cinema sotto le stelle, nuovo appuntamento con le proiezioni in piazza Quercia

Giovedì 11 agosto, ore 21:30, San Lorenzo, cinema sotto le stelle. A grande richiesta, dopo il successo della serata di venerdì scorso con Caterina Varzi, in piazza Quercia, presso il bistrot Il marchese Orangerie, sarà proiettato il clamoroso esordio di Tinto Brass: "Chi lavora è perduto".Il film racconta di Bonifacio, un rampante disegnatore fresco di diploma e sta per entrare a far parte di una grande industria, ma il lavoro lo annoia incredibilmente. Il giovane si ribella contro il sistema che dovrebbe inglobarlo, vagando senza meta per Venezia.Iniziativa promossa dall'associazione culturale "L'ebanista" e dal Circolo del Cinema Dino Risi.Introducono Giuseppe ISIM Laurora e Vito Santoro. Ingresso libero, preferibilmente previa prenotazione.