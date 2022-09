Circolari già...in ritardo per la scuola: a che bus abbonarsi?

"Vi scrivo perché ad oggi ( il 9 cominceranno le lezioni al liceo classico ) non si sa con chi sottoscrivere l'abbonamento delle circolari per l'ex Lum. In segreteria fino a stamattina hanno detto di attendere perché non sarà più Amet ma la provincia. Ma quando?"È il testo di una delle numerosissime mail o messaggi che giungono in redazione da parte degli alunni (e dei genitori degli stessi) del Liceo "de Sanctis" che frequenteranno le aule della della sede distaccata nella ex Lum. La questione del trasporto scolastico a servizio di quella struttura sita sulla Trani-Andria è ancora aperta: il liceo, come è noto, è una istituzione scolastica di "pertinenza" della Provincia Bat e non del Comune di Trani, e deve essere dunque quell'ente a provvedere.Lo scorso anno scolastico (quella sede fu "coinvolta" solo dopo qualche mese) la questione fu risolta in qualche modo con l'affidamento temporaneo del servizio all'Amet, ma quest'anno le cose vanno diversamente: la Provincia dovrebbe provvedere per tempo a fornire il servizio e coprire i costi, e per questo ci si sta adoperando affinchè sia effettuato lo stanziamento delle somme necessarie affinchè gli alunni possano raggiungere quella sede scolastica al suono della campanella. La prima.